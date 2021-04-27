BIST 1.390
DOLAR 8,26
EURO 9,98
ALTIN 472,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir
ADV FPK sistemi ile kolayca ev ve otomobil sahibi olun

Firma sahiplerini dolandırıp 7 milyon TL'lik vurgun yaptı: 'Ben de dolandırıldım' savunması

Abdurrahman A., Küba’dan sağlık cihazı, Hollanda’dan maske getireceği vaadiyle firma sahibi beş kişiyi yaklaşık yedi milyon lira dolandırdı. Zanlının, kanser olduğunu iddia ederek duygu istismarıyla da para topladığı öğrenildi.

Abone ol

Yurt dışından medikal ürün getireceği vaadiyle bu alanda faaliyet gösteren firma sahibi beş kişiyi yaklaşık yedi milyon lira dolandıran Abdurrahman A. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, “Ben de dolandırıldım” savunması yaptı.

Şüpheli hakkında düzenlenen iddianamede, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan mağdurların şüpheli tarafından Küba’dan sağlık cihazı, Hollanda’dan maske getireceği vaadiyle dolandırıldığı kaydedildi.

Milliyet'in haberine göre, Abdurrahman A.’ya ait şirketin hesaplarının bulunduğu banka kayıtlarının incelendiği belirtilen iddianamede, şüphelinin, müştekilerce gönderilen paraları aynı bankada döviz hesabında tuttuğu, peyderpey TL’ye çevirerek, piyasaya borçlarını ödeyip, her türlü geçimini bu yolla sağladığı kaydedildi.

'Kanserim' demiş
İddianamede, Abdurrahman A.’nın, kanser olduğunu, Küba’da gördüğü tedaviye devam edemediğini belirterek müştekilerin duygularını istismar ederek farklı tarihlerde tedavi bahanesiyle onlardan para talep ettiği de ifade edildi. Mağdurlardan M.D., durumuna üzülerek tedavisinin gerçekleşmesi için şüpheliye ayrıca 415 bin lira gönderdiğini söylerken, Abdurrahman A.’nın müştekilerden Z.K.G.’den de aynı yolla 40 bin dolar aldığını sonradan öğrendiğini aktardı.

Gıda ve ilaç şirketi sahibi olduğunu söyleyen şüpheli Abdurrahman A.’nın savcılık ifadesi iddianamede yer aldı. Buna göre, hakkındaki suçlamaları reddeden Abdurrahman A., savcılık ifadesinde kendisinin de dolandırıldığını savunarak, şunları söyledi:

“M.D. isimli şahsı yıllardır tanırım, aramızda bir çok ticari ilişki oldu. M.E.M.’ye Hollanda’dan 1,5 milyon adet maske getirilmesi konusunda anlaşmaya vardık. Anlaşmanın karşılığı olarak 75 bin euro'dan TL cinsinde 491 bin 250 TL’sini ... isimli şirketin hesabına gönderdi. Ben malları teslim almak için Hollanda’ya gittim, ancak orada malları alacağımız şirkete ulaşamayınca Hollanda polisine başvuru yaptık. Polisler bana böyle bir şirketin olmadığını, şahısların dolandırıcı olduğunu söylediler.”

ÖNCEKİ HABERLER
TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsüne 7 Ar-Ge personeli alınacak
Fatih Terim'den başkanlık için Bodrum'da aile zirvesi
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için Aboubakar iddiası
THY 'tam kapanma' sürecinde yurt içi bilet değişiklilerini ücretsiz gerçekleştirecek
Burak Yılmaz bombası! Beckham dahil birçok kulüp peşinde düştü
Pençe-Şimşek Operasyonu'ndan acı haber: Şehit sayısı 3'e yükseldi
Osmaniye'de ölen oğlu rüyasına girdi tek bir isteği var! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu
Çiftlik Bank kripto paradan da çıktı! 'Çiftlikgeliri’ ve ‘Paraçiftlikte'de 'koyun' yetmedi 'coin’le de dolandırdı
İsveç’te Müslüman mezarlarına alçak saldırı
Sinan Engin'den bomba Burak Yılmaz iddiası: Geri dönebilir
Yorumlar