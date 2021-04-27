THY 'tam kapanma' sürecinde yurt içi bilet değişiklilerini ücretsiz gerçekleştirecek

THY "tam kapanma" sürecinde yurt içi bilet değişiklik taleplerini ücretsiz gerçekleştireceğini duyurdu.

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Türkiye'nin koronavirüs salgını tedbiri olarak uygulanacağı 17 günlük tam kapanma kararının ardından Türk Hava Yolları (THY) bu süreçte alınan yurt içi biletlerle ilgili açıklama yaptı.

Bilet değişikleri ücretsiz

THY, açıklamasında koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcuların seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

“Çağrı merkezlerimiz yönlendirmede bulunabilecek''

Açıklamada, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.