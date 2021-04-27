Kovid-19 tedavisi gören Çanakkale İl Müftü Yardımcısı Nizamettin Doğan vefat etti

Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Çanakkale İl Müftü Yardımcısı Nizamettin Doğan hayatını kaybetti.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Çanakkale İl Müftü Yardımcısı Nizamettin Doğan'ın vefat ettiğini belirtti.

Erbaş, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Çanakkale İl Müftü Yardımcımız Nizamettin Doğan hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.