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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için taziye mesajı

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için taziye mesajı yayımladı.

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Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Çalım'ın 26 Nisan'da şehit olduğu belirtildi. Akar, mesajında "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Çalım'ın fotoğrafına da yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurmuştu.

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