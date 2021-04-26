Aydın Kuşadası ve Muğla Datça açıklarında korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre; saat 22.58 sularında Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Muğla Datça'ya 25.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 13.2 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Saat 22.21'de ise Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurulmuş; depremin derinliğinin 7.78 kim olduğu belirtilmişti.