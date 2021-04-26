BIST 1.374
DOLAR 8,27
EURO 10,02
ALTIN 474,17
HABER /  GÜNCEL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Aydın Kuşadası ve Muğla Datça açıklarında korkutan depremler

Ege Denizi, peş peşe korkutan depremler ile sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre; saat 22.21'de ise Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.0 şiddetinde, 22.58'de ise Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre; saat 22.58 sularında Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Muğla Datça'ya 25.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 13.2 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Saat 22.21'de ise Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurulmuş; depremin derinliğinin 7.78 kim olduğu belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
THY'den 'bilet değişim' açıklaması
Galatasaray'da Radamel Falcao özel maskeyle antrenmana çıktı
Zlatan Ibrahimovic'e bahis soruşturması
Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı
Kabine toplantısı kararı! Tam kapanma ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor
3 hafta sokağa çıkma yasağı iş yerleri AVM ve okullar kapanıyor seyahat da yok
A Milli Futbol Takımı için EURO 2020 şarkısını Mustafa Sandal düzenleyecek
Kuzey Irak’ta 1 askerimiz şehit oldu
Kendisini darp eden eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi
Türkiye 26 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Yorumlar 1 yorum