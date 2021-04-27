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Sinan Engin'den bomba Burak Yılmaz iddiası: Geri dönebilir

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Lille'de fırtınalar estiren ve 3-2'lik Lyon maçı geri dönüşünün kahramanı olan Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a dönme ihtimali olduğunu söyledi.

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Lyon deplasmanında 2-0'dan 3-2 kazanılan maçta 2 gol atıp bir de asist yapan Burak Yılmaz, Lille formasıyla harikalar yaratırken Fransızlar, milli golcüyü yere göğe sığdıramadı.

Sinan Engin Burak Yılmaz'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'a dönme ihtimalinin olduğunu belirtti. Sinan Engin Burak Yılmaz'la ilgili, "Burak Yılmaz Galatasaray'a gelirse çok şaşırmam, öyle bir ihtimal var" sözlerini kullandı.

2 lig şampiyonluğu yaşadı
2012 yılında Trabzonspor'dan Galatasaray'a 7 milyon euro bonservis ile transfer olan Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takımda 2016 Şubat'ına kadar oynamıştı. Galatasaray formasıyla 2 lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki Milli golcü, 3 kez de Türkiye Kupası kaldırmanın sevincini yaşadı.

Fransa'da manşetleri süsledi
L’Equipe: “Lyon karşısında parıldayan Kral Burak Yılmaz, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almasını sağladı. Maça kötü bir başlangıç yapan takımını yeniden canlandırdı.”
RMC Sport: “Burak ve Lille şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı. Lille, yarışta kontrolü yeniden devraldı.”
France Football: Lider, golcü, pasör, ağabey, kral Burak Yılmaz. Performansıyla ‘alevler içinde yandı.’ Ne oyuncu ama! Tek başına Lille’i taşıdı. Kral Yılmaz, Fransa şampiyonu olmak istiyor. Herkesten fazla.”
Foot Mercato: “Herkes kahraman Burak Yılmaz’ın önünde eğiliyor. Lille kahramanının ile bulduğu iki golle 3-2 kazandı.”
Le Figaro: “Lyon’un celladı. Burak Yılmaz, Lille’in tartışmasız en güçlü oyuncusu ve gerçek kahramanı.”

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