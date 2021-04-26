Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Ligin 34'üncü haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden biri olan Lyon'a konuk olan Lille, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak hem kritik bir virajı kayıpsız geçmiş oldu, hem de haftayı lider kapatmayı başardı. Attığı 2 gol ve yaptığı asistle dikkat çeken bir performans sergileyen milli oyuncu Burak Yılmaz için Fransa spor basını övgü dolu ifadeler kullandı.