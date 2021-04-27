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Osmaniye'de ölen oğlu rüyasına girdi tek bir isteği var! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE'de 9 yıl önce 3 arkadaşıyla gittiği domuz avında ölen gencin annesi "Hep rüyama giriyor katilimi bulun anne" dediğini belirterek, oğlunun katilinin bulunmasını ve cezasını çekmesini istedi.

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2012 yılı Haziran ayında, olay tarihinde 22 yaşında olan Tahsin Karaüce, S.I., A.K. ve Y.K. isimli arkadaşlarıyla birlikte Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyü Haramidere mevkisine domuz avına gitti. Av sırasında Tahsin Karaüce birden fazla kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu vuruldu. Vurulan genç olay yerindeki bir arkadaşı tarafından Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede Tahsin Karaüce’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aradan geçen 9 yıla rağmen Tahsin Karaüce’nin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü, kaza sonucu mu yoksa bir cinayete mi kurban gittiği belirlenemedi. Faili meçhul kalan olayın ardından ölen gencin babası Durdu Karaüce ve annesi Safinaz Karaüce olayın aydınlatılması için mahkemeye müracaat etti.


"Domuz avına gitmişti orada öldü"
Son zamanlarda oğlu Tahsin Karaüce’yi sık sık rüyasında gördüğünü söyleyen anne Safinaz Karaüce “Oğlum rüyama giriyor, yanıma geliyor, anne benim katilimi bulun diyor. Katilim neden bulunamadı diyor. Oğlum 3 arkadaşıyla birlikte domuz avına gitmişti orada öldü. Oğlumun katili ne zaman bulunacak. Ben yetkililerden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.

"Oğlumun katili 9 yıldır bulunamadı"
Ölen gencin babası Durdu Karaüce ise oğluyla beraber ava gidenlerin olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındığını ancak bir gün sonra ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıklarını belirterek, “24 Haziran 2012 yılında oğlumla beraber 4 kişi ava gidiyor. Oğlum vurularak orada öldürülüyor. Sonra olay yerinden kaçıyorlar. Oğlum orada ölmüş ama hastaneye kaldırılıyor. Oğlumun katili 9 yıldır bulunamadı ve aramızda elini kolunu sallayarak geziyor. Ben bu kişinin bulunmasını ve cezasını çekmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

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