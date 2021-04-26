Sivas'ta hayatları kabusa döndü korku filmi gibi çamaşır bile asamıyorlar
SİVAS Yeşilyurt Mahallesinde yaşananların hayatı kabusa döndü. Mahallelinin yaşadıkları korku filmlerini aratmıyor.
SİVAS ili Ulaş ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan kavak ağaçlarındaki yüzlerce karga mahallenin kabusu oldu. Göçmen kargalar her yıl aynı mahalleye gelip 4 ay kadar konaklıyor.
Korku filmlerini aratamayan istilacı kargalar çıkardıkları sesler ve pislemeleri sebebiyle de mahalle sakinlerini çileden çıkarıyor. Mahalle sakinleri ise kargalar sebebiyle çocukların korktuğunu ve ektikleri bostanların zarar gördüğünü dile getirdi.
Mahalle sakinlerinden Ahmet Korkmaz, kargaların bostanlara zarar verdiğini söyleyerek, “35-40 yıldır bu mahallede oturuyorum. Bu kargalarda aşağı yukarı benden önce de vardı, hala varlar. Ne bostan bırakıyorlar ne çamaşır bırakıyorlar. Ne de kapı bacayı açamıyoruz." dedi.
Korkmaz, "Bizi oldukça rahatsız ediyorlar. İnsanın üstüne pisliyorlar. Ben korkmasam çocuklar korkuyor. Korku filmlerini andırıyorlar, bazı filmlerde çıkıyor bunlar” ifadelerini kullandı.