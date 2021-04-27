Serdar Ali Çelikler canlı yayında "Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği yönünde söylentiler var." ifadelerini kullandı.

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Haber Global'de yayınlanan Kontra programında Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe maçını yorumlarken o iddiayı gündeme getirdi. Buna göre Fenerbahçe, Aboubakar için devreye girdi. Serdar Ali Çelikler canlı yayında "Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye gideceği yönünde söylentiler var." ifadelerini kullandı.

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe için şu ifadeleri kullandı; "Fenerbahçe, Harun yerine bir kaleci bulacak. Ya Harun'a bir şey şırınga edecekler, ya psikolojik destek verecekler, ya yeni kaleci bulacaklar, sihir mihir bir şey yapacaklar, Harry Potter marry potter, Volkan kaleye mi geçer, ya bir şey yapmaları lazım.

Fırat Aydınus devreye girdi ve penaltıyı vermedi

Fenerbahçe, Harun Tekin'e rağmen şampiyon olamaz. Bunu çözmeli. 17 yaşında çocuğu mu koyuyorsun, Pancu'yu mu transfer ediyorsun, bir şey yapman lazım. Caner'in ofsaytı bozduğu pozisyonda Szalai - Thelin mücadelesinde Kasımpaşalı yerde kaldı. Fırat Aydınus devreye girdi ve penaltıyı vermedi. O esnada Suat Aslanboğa da bir şey demedi. Oysa net penaltı idi."