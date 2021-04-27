BIST 1.390
DOLAR 8,26
EURO 9,98
ALTIN 473,04
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir
ADV FPK sistemi ile kolayca ev ve otomobil sahibi olun

TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsüne 7 Ar-Ge personeli alınacak

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 7 Ar-Ge personeli istihdam edilecek. TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

TÜBİTAK MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapacak Ar-Ge personelinden 6'sı araştırmacı ve 1'i teknisyen olarak işe alınacak.

Araştırmacı Ar-Ge personeli ilanına başvuracak adayların, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Mühendisliği veya Kimya lisans bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Teknisyen olarak istihdam edilecek Ar-Ge personeli adaylarında ise Kimya veya Kimya Teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Son başvuru tarihi 18 Mayıs olarak belirlenen ilan için müracaatlar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından erişilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'den başkanlık için Bodrum'da aile zirvesi
Aydın'da 39 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
THY 'tam kapanma' sürecinde yurt içi bilet değişiklilerini ücretsiz gerçekleştirecek
Hastane randevusu olan ne yapacak sokağa çıkabilecek mi?
Pençe-Şimşek Operasyonu'ndan acı haber: Şehit sayısı 3'e yükseldi
Osmaniye'de ölen oğlu rüyasına girdi tek bir isteği var! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu
Çiftlik Bank kripto paradan da çıktı! 'Çiftlikgeliri’ ve ‘Paraçiftlikte'de 'koyun' yetmedi 'coin’le de dolandırdı
İsveç’te Müslüman mezarlarına alçak saldırı
Sinan Engin'den bomba Burak Yılmaz iddiası: Geri dönebilir
İçişleri Bakanlığı genelge 2021 tam kapanma maddeleri yayınlandı
Yorumlar 1 yorum