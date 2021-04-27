TEKİRDAĞ'ın mahallesindeki bir çöp konteynerının, komşu ilçenin temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından çöpleriyle alınarak götürülmesi AK Partili ve CHP'li 2 Belediye arasında krize yol açtı. Her iki belediye başkanı da çöp konteynerının kendilerine ait olduğunu ifade etti.

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22 Nisan Perşembe günü Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Karlı Mahallesi’nden 1 Adet çöp konteynırı, komşu Saray Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından içindeki çöp boşaltılarak konteynerle götürüldü. Mahalle muhtarı konteynerlarının götürüldüğü iddiası ile Kapaklı Belediyesi’ne durumu bildirirken, 2 komşu İlçe belediyesi arasında konteyner krizi yaşandı.

İki İlçe belediye başkanı da konteynerların kendilerine ait olduğunu ifade ederken, açıklamalar art arda geldi. Çöplerin konteynerle alınıp götürülmesi ise saniye saniye kameralara yansıdı.

“Bizim konteynerımız”

CHP’li Saray İlçe Belediye Başkanı Özgün Erkiş yaptığı açıklamasında; “O konteyner bizim bilgimizle oraya giden bir konteyner değildir. Logosu da üzerinde olan, ayan beyan bize ait olduğu belli olan bir konteyneri biraz ironik bir biçimde, komik bir biçimde, Mustafa başkanın da benim de güleceğimiz bir biçimde, çok da olayı büyütmeden, bunların kendi inisiyatifiyle harekete geçerek yaptıklarını düşünüyorum. Almışlar, şuan kayıtlarda ortada. Derinlemesine araştırıyoruz ama olay bundan ibaret. Saray Belediyesi çalışanları, Temizlik İşleri, ‘Bu konteyner burada ne arıyor’ tadında harekete geçmişler, kendileri inisiyatif kullanmışlar ve çöp konteynerini tekrar alıp da Saray’a kazandırmışlar” dedi.

Bölgeden sık sık çöp konteynerlerı azaldı

Öte yandan Ak Partili Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, konuyu şu sözlerle ifade etti: Ayın 22’sine ait bu görüntüler. Muhtarlık kanalıyla geldi bize. O bölgeden sık sık çöp konteynerlerinin azaldığı şeklinde şikayetler vardı. Muhtarımız görüntülere ulaşmış, bana gönderdi. Ben de arkadaşlarla paylaştım ve bununla ilgili araştırma yapılmasını istedim. Arkadaşlar incelemeye başladı. Açıkçası bu görüntülerin kamuoyunda çok yer almasını da arzulamıyorum. Birisi eğer ki yaptıysa bunu oradaki araç şoförü ile personel yapmıştır.

"Zan altında bırakmaya gerek yok"

"Burada bir kurumu zedelemeye, Saray Belediyesi’ni zan altında bırakmaya gerek yok. Hele hele bir belediye başkanını bu anlamda suçlamaya gerek yok. Çok büyütülecek bir konu olarak da görmüyorum"

"Bizim kendi ürettiğimiz çöp konteyneri olduğunu anlıyorum"

"Konteynerın kendilerine ait olduğunu söyleyen Çetin; “Bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Orası zaten bizim ilçe sınırlarımız içerisinde olan bir alan, ben çöp konteynerine de görsel olarak baktığımda bizim kendi ürettiğimiz çöp konteyneri olduğunu anlıyorum. Mesela bizim çöp konteynerimiz amatörce atölyelerimizde yaptığımız konteyner, anlaşılıyor. Ama olabilir, belki de Saray Belediyesi yazıyordur. O zaman onu sorgulamak lazım. Ben zaten bilgilere ulaştığımda Özgen başkan ile konuşacaktım konuyu. Konu çok çabuk yayıldı. Bu noktada Saray Belediyesi’ni suçlamak da istemiyorum. Oradaki çalışanın yaptığı bir terbiyesizlik diyebilirim. Adını da bulamıyorum, usulsüz bir şey” dedi.