Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

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Hıncal Uluç, bugünkü köşe yazısının “Hemen aşı olun” başlıklı kısmında iki aşısını da yaptırmış olmasına rağmen Kovid-19’a yakalandığını söyledi. Hiçbir belirti göstermediğini ifade eden Uluç, bunun aşı dolayısıyla olduğunu vurguladı.



Uluç’un yazısının ilgili kısmında "Bakın bu defa tavsiye birinci elden ve damdan düşmüşten geliyor.. Ben Hıncal Uluç'ta, Kovid testi "pozitif" çıktı. Her iki aşımı da yaptırmış ve 20 gün evvel tamamlamış olmama rağmen pozitif.. Hiçbir belirti yok.. Bomba gibiyim.. Ama Ercan pozitif çıkıp eve kapanınca, "Bir test yaptıralım" dedim.. Pozitif çıkmaz mı?. Peki "aşının faydası" o zaman?. Aşının faydası şu ki, hiçbir belirti göstermeden yaşıyorum, bu dördüncü gün.. Antikor testi yaptırdım bu arada.. Sonuç mükemmel.. Vücudun Kovid'le savaş silahı olan antikorlar aşı sonucu çok iyi oluşmuş.." ifadelerini kullandı.



"Bu, Kovid'li Hıncal'ın ilk yazısı"

Sağlık ekiplerinin hemen geldiğini belirten Uluç "Yani.. "Aşı tam etkili değil.. Kovid bulaşmasını engellemiyor" gibi tezvirata kapılmayın. Hangi aşıyı bulursanız yaptırın. Sıranız gelirse asla kaçırmayın. Bu arada.. Devletin ekipleri anında geldiler. Kovid ilacını getirdiler.. 5 gün süre ile alacağım.. Yüce Allah'ın izni ve inayeti ile de iki hafta sonra normal yaşamıma döneceğim.. Bu, Kovid'li Hıncal'ın ilk yazısı.. İnşallah onlar da aynen böyle devam edecek.." dedi.