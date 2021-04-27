Galatasaray'da Henry Onyekuru hakkında sürpriz bir karar geldi! Sarı kırmızılılar, Fatih Terim'in istemediği Nijeryalı kanat oyuncusuyla yollarını ayıracak.

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20 yıl sonra Kadıköy'de kazanılan Fenerbahçe derbisinin yıldızı Henry Onyekuru ile Galatasaray'ın yolları ayrılıyor. Monaco'dan kiralanan ve 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Onyekuru için opsiyon devreye sokulmayacak. İşte Fatih Terim'in yeni planı...

Sabah gazetesinin haberine göre; Nijeryalı oyuncunun 4.3 milyon Euro'luk satın alma bedeli Halil ve Gedson'a ayrıldı. Sarı-kırmızılıların performansı yeterli görülmeyen Onyekuru ile devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Bu kararın perde arkasında Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in son haftalardaki formu yatıyor.

Brentford'u indirime zorlayacak

21 yaşındaki Halil'in bonservisini almayı isteyen G.Saray, 5 milyon Euro talep eden Brentford'u indirime zorlayacak. 500 bin Euro'ya gelen Gedson ise bu kez daha yüksek kiralama bedeliyle bir yıl daha kadroda tutulmaya çalışılacak.

Mostafa Mohamed, kasayı doldurdu

Mostafa Mohamed, golleriyle 10.8 milyon TL bonusu kulübün kasasına kazandırdı. Zamalek'e de ödenecek 2 milyon dolarlık kiralama bedelinin yarısından fazlasını Galatasaray'a getirdi.