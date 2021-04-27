Fenerbahçe'de, Erol Bulut'tan sonra takımın başına geçen Emre Belözoğlu farkını hissettirdi. Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşma, ileriye doğru pas, şut gibi pek çok değerde Erol Bulut dönemine göre artış gösterdi. İşte dikkat çeken o rakamlar...

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Fenerbahçe'nin başında çıktığı 5 maçta yenilmeyen ve 4 galibiyet alan Emre Belözoğlu, oynattığı futbolla alkış topluyor. 40 yaşındaki genç teknik adam, selefi Erol Bulut dönemini geride bırakmayı başardı.

Belözoğlu; daha fazla şut atan, ceza sahasında daha fazla topla buluşan, ceza alanına daha fazla pas gönderen Fenerbahçe hem akan oyunda orta başarı yüzdesini geliştirdi hem de ileriye dönük paslarının sayısını büyük ölçüde artırdı.

Üçüncü bölgeyi ele geçirdi

Fenerbahçe'nin en büyük fark gösterdiği istatistik, ceza sahasına gönderdiği pas ve üçüncü bölgede yaptığı pasların sayısı oldu.

Matchstudy verilerine göre; Bulut döneminde maç başına 13.4 kez rakip ceza sahasına pas denenirken, bu rakam Belözoğlu ile 22'ye çıktı. Gelişim yüzde 64.1 olarak tabelaya yansıdı.

Bulut ile maç başına 98.7 kez üçüncü bölgede pas yapılırken, Belözoğlu ile bu değer yüzde 46,5 artıp, 144.6'ya çıktı.

Şutların sayısı yukarı çıktı

Erol Bulut dönemine göre rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşan ve şut atıp, daha fazla ileriye pas gönderen sarı-lacivertliler, akan oyunda orta başarını da yüzde 10 geliştirdi.

Kanarya şut karnesini 13.7'den 16.8'e çıkararak yüzde 22.8'lik gelişim sağlarken, rakip ceza alanında topla buluşma değerini ise 21'den 28'e yükselterek yüzde 33.3'lük artış sağladı.

Fenner Valencia!

Ekvadorlu golcü F.Bahçe'de zirve dönemini yaşıyor. Erol Bulut'un teknik direktör olarak görev yaptığı 30 maçta 5 gol kaydeden Valencia, Emre Belözoğlu'nun görevde olduğu 5 maçta 4 gol kaydederek kendini aştı.