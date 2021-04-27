Çizme basınına göre Fildişili yıldız sezon bitiminden Parma’dan ayrılıyor. Bordo-Mavililer, her iki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyla temas kurdu. Gervinho gelmeye sıcak baktı.

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Roma’nın sağ beki Bruno Peres ile el sıkışan Bordo-Mavililer, Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan Fode Koita’yla da anlaştı. Bir sürpriz yaşanmaması halinde iki ismin de Haziran ayında resmi sözleşmelere imza atması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre; Fırtına, hız kesmeden Çizme’de görüşmelerini sürdürüyor. Cornelius konusunda ciddi adımlar atan Trabzonspor Yönetimi, 28 yaşındaki Danimarkalı santraforu iknaya yakın.

İkinci bomba Gervinho

Trabzonspor'un İtalya’daki büyük hedefi ise Gervinho... Çizme basınına göre Fildişili yıldız sezon bitiminden Parma’dan ayrılıyor. Bordo-Mavililer, her iki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyla temas kurdu. Gervinho gelmeye sıcak baktı.

23 maçta 5 gol, 1 asist

Serie A’da çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösteren Gervinho’nun transferiyle yönetim bombayı patlatmak istiyor.