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Galatasaray'da 3 pozitif vaka

Galatasaray Kulübü, üç futbolcusunun Covid-19 PCR testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Galatasaray, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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