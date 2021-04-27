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Serdar Dursun şov yaptı Milli Takım'a göz kırptı

Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen Türk oyuncu Serdar Dursun attığı iki golle Bochum karşısında takımını galibiyete taşıdı.

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Almanya Bundesliga 2'nin 31. haftasında Darmstadt 98, sahasında lider Bochum'u konuk etti. Mücadelede baştan sona üstün oynayan ev sahibi ekip, sahadan 3-1 gibi net bir skorla galip ayrılarak 3 puana ulaştı. Darmstadt'ın gollerini 79. dakikada Christian Clemens, 81 ve 86. dakikalarda ise Serdar Dursun kaydetti.

21 gol atıp 8 asist yaptı
29 yaşındaki Türk forvet Serdar Dursun, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Darmstadt formasıyla bu sezon toplamda 32 maçta forma giyen Serdar, 21 gol atıp 8 asist yaptı ve takımının en golcü ismi olmayı başardı. Golcü oyuncu, son 10 maçta ise 12 gol kaydederek Darmstadt'a büyük katkı sağladı.

Şenol Güneş'e mesaj
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi milli takımda yaşanan forvet krizinde Serdar Dursun'un etkileyici performansı Şenol Güneş'in dikkatini çekerse gol yollarında sadece Burak Yılmaz'a bağlı kalmayız.

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