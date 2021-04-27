Melek İpek kimdir kaç yaşında aslen nereli? Melek İpek olayı nedir?

ANTALYA'da 7 Ocak'ta kendisine çıplak şekilde işkence yapan, kendisini ve 2 çocuğunu öldürmekle tehdit eden eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldürün ve cezaevine giren Melek İpek 108 gün sonra tahliye edildi. Bu olayı ardından birçok vatandaş Melek İpek olayı nedir, Melek İpek kimdir, kaç yaşında ve savunması ne oldu araştırması yaptı.

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Türkiye Melek İpek olayını konuşuyor. 7 Ocak'ta Antalya'da yıllardır işkence gördüğü 12 yıllık eşi 36 yaşındaki Ramazan İpek'i av tüfeği vurarak öldüren 2 cocuk annesi 31 yaşındaki Melek İpek 108 gün sonra tahliye oldu. meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verildi. Tahliye kararını duyunca hıçkırıklara boğulan Melek İpek herkese teşekkür etti. Peki Melek İpek olayı nedir, neler oldu? Melek İpek kimdir, hayatı...

Melek İpek savunması: Sanık Melek İpek ise eşinin o gün ilk defa dövmediğini ifade ederek, "Önceleri daha kısa dövüyordu. O gün çok daha farklıydı. İlk gece silahı ateşlediğinde mermi pencereye değil de bana isabet etseydi şu an ölmüş olacaktım. Banyoda ellerim kelepçeli yattığımda çocuklarımın sesini duyamamıştım. Onların öldüğünü düşündüm. O an Allah’a yalvardım. Beni çocuklarımın acısıyla sınamasın istedim. ‘Allah’ım çocuklarımın ölüsünü gösterme’ diye dua ettim. Ama çocuklarımın sesini duşunca mutlu oldum.

O yaşadığım soğuğu unuttum. Sonrasında eşime beni öldürmesin diye yalvardım. Ben 14 yıl boyunca hayatımdan sessiz sedasız çıksın diye dua ettim. Çocuklar doğmadan önce kendimi öldürmeyi dahi denedim. Ama eşimin ölmesini aklımdan geçirmeyi bırakın, ölsün diye dua bile etmedim. Hep hayatımızdan çıksın diye bu zamana kadar sabrettim. Ben eşim öldüğü için de çok üzgünüm. Ama o gün silah patlamamış ve o ölmüş olmasaydı, çocuklarımla birlikte ben ölecektim. Şiddeti sadece bana değil, Melike’ye de uyguluyordu. Melike uzaklaştırma kararı aldırdığında yine şiddetini sürdürüyordu. Melike’nin vücudunda iz kalmasın istiyordu. Bu nedenle de güneş panelinde bulunan akü ile vücuduna elektrik vermek istiyordu. Melike’yi de benim aracılığımla yanına çekmek istiyordu. Ben Melike’ye de üzülüyordum.

Böyle olmasını istemedim: Sanık Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, duruşma arasında sundukları 19 sayfadan oluşan yazılı beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi. Melek İpek ise son sözünde, "Ben böyle olmasını hiç istemedim" dedi.

108 gün sonra tahliye kararını duyunca ağladı: Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince Melek İpek'in tahliyesine karar verdi. Hakim karşısına çıktığı 3'üncü duruşmada 108 gün sonra tahliye kararı ile özgürlüğüne Kavuşan Melet İpek, hıçkırıklarla ağlayarak, mahkeme heyetine "Çok teşekkür ederim" dedi.