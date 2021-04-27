ANKARA'da 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin' ve 'askeri casusluk' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 2 Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanın da olduğu 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara'da Deniz Kuvvetleri'ne ait yeni geliştirilen kritik projelerin sızdırıldığı yönünde elde edilen bilgiler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ocak ayında soruşturma başlatıldı. 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri temin' ve 'askeri casusluk' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ocak ayında gözaltına alınan 2 emekli albay, 1 emekli astsubay ve 1 sivil, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonda ele geçirilen dijital veriler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinde görevli uzman polislerden oluşan analiz ekiplerce incelendi. Elde edilen veriler ve mesaj trafikleri tek tek incelenerek çok sayıda 'gizli' olduğu değerlendirilen mesajlaşmalar deşifre edildi.

Komisyon kuruldu

Mesaj trafiklerinden elde edilen askeri ve stratejik bilgilerin gizlilik derecesi tespit edilmek üzere TEM Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı ile Başsavcılığın koordinesinde komisyon kuruldu. Komisyon devletin gizli kalması gereken bilgilerinin şüpheliler tarafından yabancı menşeili şirketlere aktarıldığını teyit etti.

Tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri ve komisyon raporları doğrultusunda operasyon genişletildi. Bu kapsamda 2 Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanı, 1 emekli albay, 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1 muvazzaf binbaşı ve 3 özel sektör çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. TEM ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.