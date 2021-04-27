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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan küstah 'Akkuyu' talebi

YUNANİSTAN Akkuyu Nükleer tesisi rahatsızlığı devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Türkiye Akkuyu için komşu ülkelerle müzakere yapmalı" dedi.

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Yunanistan'ın Akkuyu rahatsızlığı devam ediyor.  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in katıldığı tören ile 3. reaktörün temeli atılırken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le görüşmesi sırasında Akkuyu Nükleer tesisini Çernobil olayını benzeten Dendias, 'Akkuyu'yu kapatın' demişti. Dendias Akkuyu Nükleer tesisi için skandal açıklamalarını bugün de devam ettirdi.

"Türkiye Akkuyu için komşu ülkelerle pazarlık yapmalı'' 

Dendias, 26 Nisan 1986'da Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe meydana gelen kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çernobil ile Akkuyu NGS'yi kıyaslamaya çalışan Dendias, "Daha önce de belirttiğim gibi Türkiye, Akkuyu'da yapım aşamasındaki nükleer santral için komşu ülkelerle pazarlık yapmalı." dedi.

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