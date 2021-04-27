Hakan Çalhanoğlu bu kez kurtaramadı! Milan paramparça oldu

Lazio'ya 3-0'lık skorla boyun eğen Milan üst üste ikinci kez yenildi. Uzun süre liderlik koltuğunda oturan İtalyan ekibi için Şampiyonlar Ligi adına tehlike çanları çalıyor.

Abone ol

Serie A'nın 33. haftasında Milan, Lazio'ya konuk oldu. Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Sezon başında üst üste gelen iyi sonuçların ardından uzun süre liderlik koltuğunu kimseye kaptırmayan Milan son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından basamakları birer birer düşmeye başladı. Milan'a son darbe Lazio'dan geldi.

Lazio, Milan'ı 3-0 mağlup ederken goller Joaquin Correa (2) ve Ciro Immobile'den geldi.

Bu sonucun ardından Milan 66 puanda kaldı. Bir maç eksiği olan Lazio ise 61 puanla altıncı sırada yer alıyor. Juventus ve Napoli'nin puanları da 66.

Lider Inter'in 13 puan gerisine düşen Milan bitime beş hafta kala Şampiyonlar Ligi şansını da tehlikeye attı.