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Tam kapanma kararıyla ilgili flaş gelişme! 17 gün boyunca alkol satışı yasak

Son dakika bilgisine göre, Türkiye'nin Koronavirüs nedeniyle "tam kapanma"ya gideceği 30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında alkol satışının yasak olacak...

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Türkiye 17 gün tam kapanmaya giderken, NTV'den son dakika haberi geldi. NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, Türkiye'nin Koronavirüs nedeniyle "tam kapanma"ya gideceği 30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında alkol satışının yasak olacağını duyurdu.

Kaya, "Alkol satışı tüm günler yasak olacak. Yapı marketler kapalı olacak. AVM, kuaför, berber gibi işletmeler kapatılacak. Uçak, gemi, tren, otobüs bileti almak için seyahat izin belgesi şart olacak" bilgilerini aktardı. 

Edinilen bilgiye göre, alkol satışı yapan işyerleri açık olacak. Kuruyemiş ve diğer ürünleri satmaya devam edecekler ancak alkollü içki satışı yapamayacaklar.

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