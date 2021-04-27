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8 hafta sonra bir ilk! Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Nazım Sangare Alanyaspor maçı kamp kadrosuna alındı.

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Süper Lig'in 38. haftasında 29 Nisan Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 25 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Ertuğrul Çetin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Uzan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.​​​​​​​

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