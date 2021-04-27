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Galatasaray'da yeni başkanı bekleyen şok rakam!

Pandemi nedeniyle birçok gelir kaleminden yoksun kalan sarı-kırmızılı kulübün acil ödemesi gereken 270 milyon TL'lik borç olduğu ifade ediliyor. İşte detaylar...

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını bırakmayan Galatasaray'da gözler bir yandan da 29 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere çevrildi. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'le birlikte 5 adayın yarışması beklenirken, yeni gelecek yönetimi zorlu bir sürecin beklediği ortaya çıktı. Pandemi nedeniyle birçok gelir kaleminden yoksun kalan sarı-kırmızılı kulübün acil ödemesi gereken 270 milyon TL'lik borç olduğu ifade ediliyor. Sabah'ın haberine göre; işte 29 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetimi bekleyen 270 milyon TL'lik faturanın özeti:

1) Futbolcu alacaklarının ödenmesi.

2) 2020-21 sezonunda sarı-kırmızılı oyunculara verilecek bütün maç başı primler ve sözleşmedeki performansa bağlı bonusların futbolculara yatırılması gerekiyor.

3) Transferlerin kiralama ve bonservis taksitleri.

4) Vergi ödemeleri.

Bütçe azalmak zorunda
Bu büyük meblağ dışında yeni yönetimin kucağında bulacağı mali konular da mevcut. Yeni ekibin hemen kollarını sıvayıp çözmesi gereken detaylar ise şöyle:

Acil sorunlar
*Transferler için kaynak oluşturmak.

*Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu.

*Kemerburgaz projesini başlatmak.

*Türk Telekom Stadı'na yeni isim sponsoru bulmak.

*Futbol A Takım bütçesinde %20 tasarrufa gitmek.

Mahmut Recevik'in inadı inat
Geçen haftaki yönetim kurulu toplantısında yönetici Mahmut Recevik'in istifasını isteyen Başkan Mustafa Cengiz, "Artık toplantılara gelmene gerek yok' demişti. Cengiz'in bu sözlerinden sonra da sarıkırmızılı kulübün internet sitesindeki yönetim kurulu bölümünden Recevik'in ismi kaldırılmıştı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Recevik'in istifa etmemesi tepki topladı. Bugünkü yönetim kurulu toplantısına Mahmut Recevik'in alınmaması bekleniyor.

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