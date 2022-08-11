Konyaspor Vaduz (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Konyaspor sahasında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'u konuk ediyor. Yeşil- Beyazlılar deplasmanda 1-0 geriye düştü maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlhan Palut ve öğrencileri taraftarlarının desteği ile zorlu eşleşmede turu geçen taraf olmak istiyor. Turu geçen ekibin rakibi ise Neftçi (Azerbaycan)-Rapid Wien(Avusturya) eşleşmesinin galibi olacak. Kritik Konyaspor Vaduz maçının canlı skor takibi haberimizde...

Abone ol

KONYASPOR VADUZ MAÇI CANLI ANLATIM

KONYASPOR 0-0 VADUZ

Konyaspor - Vaduz muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmedovic, Soner, Muric, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

Vaduz: Büchel, Goelzer, Hasler, Gasser, Traber, Gabriel, Tunhan, Tajic, Fehr, Dobras, Sutter

Konyaspor - Vaduz maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde... İki takım arasındaki mücadeleyi ise İspanyol hakem Cuadra Fernandez yönetecek.