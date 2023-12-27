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Kırmızı bültenle aranıyordu! Organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçları" ile aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder'in İstanbul’da yapılan “Kafes-25” Operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçları" ile aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder'in İstanbul’da yapılan “Kafes-25” Operasyonuyla yakalandığını belirterek operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan Kafes-25 operasyonu ile yakalanan ve hakkında kırmızı bülten ile yakalama kaydı bulunan Eric Schroeder’in; Hamburg’da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı, Alman makamlarınca toplam 24 olayda 784 kg marihuana ve 154 kg kokain ticareti yapmakla suçlandığı, Hells Angels silahlı suç örgütü üyeleri ile birlikte 1.1 ton kokain içeren bir konteyner soygununa karıştığı, Joseph Johannes Leıjdekkers isimli uluslararası uyuşturucu tacirinin Avrupa’daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edildi.

Operasyon sonucunda; 41 bin 850 Euro ve 38 bin Türk Lirası, 4 adet Rolex marka kol saati, 5 adet cep telefonu ile 3 adet simkart, şahsa ait farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi.

Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle, ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."

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