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İsrail büyük darbe yedi! Ölen ve sakat kalan asker sayısı

İsrail büyük darbe yedi! Ölen ve sakat kalan asker sayısı

İsrail'de, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerle yaşanan çatışmalarda binlerce ordu mensubunun sakat kaldığı, yüzlerce askerin ise öldüğü bildirildi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artarken İsrail ordusu ölen ve sakat kalan askerlerinin güncel sayısını açıkladı.

KARA HAREKATINDA ÖLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI 161 OLDU

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde kayıp vermeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin merkezinde ve kuzeyinde çıkan çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 27 Ekim’de başlattığı kara harekatında ölen İsrailli asker sayısı 161’e yükselmiş oldu.

495 ASKER ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 161'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 495 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

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