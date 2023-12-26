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Bolu'da gıda zehirlenmesi! 17 öğrenci hakkında yeni gelişme

Bolu'da gıda zehirlenmesi! 17 öğrenci hakkında yeni gelişme

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 17 lise öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören 17 öğrencide, öğle yemeğinin ardından şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetleri görüldü.

Öğretmenleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürülen öğrenciler, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesine karşı öğrencilerin yedikleri yemekten numune aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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