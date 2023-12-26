Yeniden Refah Partisi İstanbul'a aday mı çıkaracak?

Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'da aday çıkaracağı, adayın kim olduğunun da belli olduğu iddia edilmişti.

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Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimde İstanbul’dan aday göstereceği ve bu adayın da partinin genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz olduğu iddiası gündeme gelmişti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul için aday mı çıkaracak?

Yeniden Refah Partisi'nin Erzurum Aşkale İlçe Başkanlığı'nda bir konuşma yapan Mehmet Altınöz, bu söylentiyi güçlendiren ifadeler kullandı.

''Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere kendimiz gireceğiz diyoruz. Bazıları diyor ki siz kazanamazsınız. Biz de diyoruz ki Allah bize yardım ederse kimse galip gelemez, Yeniden Refah ile yeniden İstanbul'u kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız rüyalarında partimizi görüyor. 2019'da Ak Parti İstanbul'u kaybetti biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyoruz ve diyoruz ki, siz 2024 yerel seçimlerinde gelin Yeniden Refah Partisini destekleyin. Yeniden Refah, yeniden Erbakan, yeniden İstanbul'' diyerek kendi partisinin çıkaracağı İstanbul adayının desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

AK Parti kurmaylarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrıya ne cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.