Mehmet Şimşek: 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enerji konulu bir toplantı gerçekleştirildiğini aktararak, Türkiye'nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjide oldukça büyük bir potansiyeli olduğunu belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile bakanlıkta bir araya geldi.

Toplantıda; küresel enerji piyasalarındaki son eğilimleri, yenilenebilir ve temiz enerjide Çin’in artan ağırlığını, COP28’de çizilen çerçeve ve Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması konuşuldu.

Gerçekleştirdikleri toplantıya ait sosyal medya hesabından bilgi paylaşan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sn. Dr. Fatih Birol'u bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. İş dünyamızın önde gelen temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda; küresel enerji piyasalarındaki son eğilimleri, yenilenebilir ve temiz enerjide Çin’in artan ağırlığını, COP28’de çizilen çerçeveyi ve Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi temel konuları derinlemesine tartışma fırsatı bulduk.

"Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz"

Enerji alanındaki paradigma değişimlerine hazır olmayı çok önemsiyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjide oldukça büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıyor ve arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz. Türkiye’nin bu alanda rekabet gücünü artırmayı ve 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz.

"Mali disiplinin tesisi ile oluşturacağımız alan, yeşil ve dijital dönüşümde hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak"

Orta Vadeli Programımızda, makrofinansal istikrarı sağlamanın yanında yapısal dönüşüme de büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede mali disiplinin tesisi ile oluşturacağımız alan, yeşil ve dijital dönüşümde hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak.