Artvin'de heyelan sonucu bir kişi yaralandı

Artvin’de meydana gelen heyelanda dev kayaların seyir halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

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Artvin merkeze bağlı Seyitler köy yolunun 4. kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya kütlesi yolu ulaşıma kapattı. Heyelan esnasında karayolunda seyir halinde bulunun Fatih Güneş (27) yönetimindeki 34 GGK 362 otomobil kaya parçalarının çarpmasıyla uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Güneş, ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İçerisinde yolcuların bulunan köy servisinin heyelandan son anda kurtulduğu öğrenilirken, kapanan köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için karayolları ekipleri iş makineleri ile çalışma başlattı.