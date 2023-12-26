Milli Muharip Uçak KAAN için testler gerçekleştirildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) en büyük projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN’ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor.

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TUSAŞ'ın en büyük projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN’ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor.

KAAN’ın, bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN’ın birkaç hafta içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.