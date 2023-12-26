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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Milli Muharip Uçak KAAN için testler gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Milli Muharip Uçak KAAN için testler gerçekleştirildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) en büyük projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN’ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor.

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TUSAŞ'ın en büyük projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN’ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor.

KAAN’ın, bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN’ın birkaç hafta içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

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