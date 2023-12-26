Tundra kazı, Denizli’de ilk kez gözlemlendi

Türkiye’de çok nadir gözlemlenen Tundra kazı, Denizli’nin Çardak ilçesinde bulunan Acıgöl’de ortaya çıktı. Acıgöl’de gözlemlenen bir çift Tundra kazına zarar gelmemesi için milli parklar ve jandarma tarafından bölgede önlem alındı.

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Dünyada Avrupa’nın kuzeyinde ve Güney Kore Japonya civarında yaşayan, Türkiye’de çok nadir görülen ve en son 4 yıl önce Balıkesir Manyas Kuş Cennetinde görülen Tundra kazı (Anser Serrirostris) Denizli Acıgöl’de gözlemlendi. Kuş gözlemcisi Ahmet Keser’in Denizli’de ilk kez gözlemleyip fotoğrafladığı Tundra kazları ile birlikte Denizli’de kayıt altına alınan kuş sayısı 324’den 325’e yükseldi.

Büyük tarla kazı veya Fasülye kazı olarak da isimlendirilen Tundra kazının gözlemlenmesi üzerine jandarma ve milli parklara bilgi verildi. Bunun üzerine jandarma ve milli park görevlileri Acıgöl sahasını avcıların kuşa zarar vermemesi için kontrol edildi.

23 Aralık’ta yapılan gözlemin ardından ilk olarak 24 Aralık’ta Ankara, Muğla ve İstanbul’dan aralarında araştırma görevlileri ve profesörlerin de bulunduğu kuş gözlemcileri Denizli’ye gelerek, Acıgöl’de Tundra kazını yeniden gözlemledi.

Sakarca kazlarına göre daha büyük ve iri olan Tundra kazının boynunun uzun olmasının yanı sıra diğer belirgin özellikleri ise uzun ve kalın gagası, büyük oranda koyu renkli ve tipik dar turuncu bantları olarak biliniyor. Gaga kökü nadiren dar beyaz ve bacakları turuncu renkli olan bu tür, tundrada ürüyor ve kışları diğer kazlarla kolayca sosyalleştiği tarım arazileri ve sulak alanlarda yaşıyor.