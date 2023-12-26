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Soğuk havalarda zerdeçal bitkisi ilgi görüyor

Soğuk havalarda zerdeçal bitkisi ilgi görüyor

Soğuk havanın etkisini hissettirdiği Eskişehir’de aktar esnafı, vatandaşların bitkisel ürünler arasından zerdeçala rağbet gösterdiğini söyledi.

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Hava sıcaklığının eksi derecelere indiği Eskişehir’de vatandaşlar soğuktan korunmak için doğal yolları tercih ediyor. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor. Aktarlarda ıhlamur, adaçayı, zencefil gibi bitkiler satılmaya devam ederken, doğal antibiyotik olarak nitelendirilen, bağışıklığı güçlendiren zerdeçal ise bu bitkiler arasından dikkat çekiyor. Aktarlar, kış aylarının gelmesiyle vatandaşların bitkisel ürünlere rağbetinin arttığını belirtirken, zerdeçalın hem vücut direncini yükselttiğini hem de bir antioksidan olduğu için ilgi çektiğini ifade etti.

Odunpazarı ilçesi Köprübaşı mevkiinde aktarlık yapan Metin Ağılönü, bitkisel ürünler arasından zerdeçalın dikkat çektiğini dile getirdi. Son zamanlarda uzmanların çeşitli virüslere karşı dikkatli olunması çağrısının ardından vatandaşların özellikle zerdeçala yöneldiğine değinen Ağılönü, zerdeçalın yemeklerde de kullanıldığına vurgu yaparak soğuk havalarda vücudun soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık kazandırdığını belirtti.

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