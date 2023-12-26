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Yeni kriz kapıda! İngiltere Venezuela'ya karşı savaş gemisi gönderdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni kriz kapıda! İngiltere Venezuela'ya karşı savaş gemisi gönderdi

İngiltere, Esequibo bölgesi anlaşmazlığında Venezuela'ya karşı eski sömürgesi Guyana'ya destek vermek için Kraliyet Donanmasının Karayipler'de bulunan "HMS Trent" gemisini bölgeye gönderdi.

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İngiliz medyasına konuşan bir Savunma Bakanlığı sözcüsü, konuya ilişkin detayları paylaşarak, geminin ay sonuna kadar Guyana'ya ulaşacağını kaydetti.

Sözcü, "HMS Trent gemisi, Atlantik'teki devriye görevi kapsamında bölgedeki bazı anlaşmaların parçası olarak bu ayın sonunda bölgesel müttefik ve İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Guyana'yı ziyaret edecek." ifadesini kullandı.

"HMS Trent" gemisi, Karayip Denizi'ndeki uyuşturucu trafiğiyle mücadele için aralık başından beri bölgede devriye faaliyetleri yürütüyor.

İngiltere'nin Amerika, Karayipler ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı David Rutley, geçen hafta Guyana'yı ziyaret ederek ülkesinin desteğini dile getirmişti.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre, Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya "Guyana Esequiba" olarak bilinen bölge, Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

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