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İYİ Parti heyeti, Hakkari'ye gidiyor

İYİ Parti heyeti, Hakkari'ye gidiyor

İYİ Parti Milletvekili ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir'in başkanlığında bir heyetin yarın Hakkari Yüksekova'ya gideceğini açıkladı.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin yarın Hakkari Yüksekova'ya gideceğini duyurdu. Terörle mücadeleye olan desteklerinde kararlı olduklarını belirten Zorlu, yerinde inceleme yapacaklarını ifade etti. Zorlu, açıklamasında; Kuzey Irak'taki çatışmalarda şehit düşen askerlerin ailelerine ve Hakkari il merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacaklarını açıkladı.

Zorlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in talimatıyla terörle mücadeleye olan destek kararlığımızı ifade etmek ve yerinde incelemeler yapmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Demir’in başkanlığında Genel Başkan Yardımcımız ve Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı ve Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Turhan Çömez, yarın Yüksekova’ya giderek Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına, ardından da şehit ailemize baş sağlığı ziyaretinde bulunacaklardır. Ayrıca program kapsamında bölgedeki vatandaşlarımızla bir araya gelinecek ve Hakkari İl merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Şehitlerimize sonsuz saygı ve minnetle…"

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