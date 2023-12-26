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HÜDA PAR'ın 'özerklik' çıkışına Adelet Bakanı'dan sert tepki! Söz konusu olamaz, kabul edilemez

HÜDA PAR'ın 'özerklik' çıkışına Adelet Bakanı'dan sert tepki! Söz konusu olamaz, kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “Özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir" açıklamasına karşı çıktı ve "Söz konusu bile olamaz, kabul edilemez" diye karşı çıktı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.  HÜDA PAR'dan gelen "özerklik tartışılabilir" açılaması hakkında, "Bunların tartışılması söz konusu olamaz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Anayasa'nın 3. maddesi için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünemez bir bütündür. Değiştirilemez maddelerin tartışılmasıyla ilgili bir durum söz konusu olamaz" dedi. 

TİP vekili Can Atalay'ın durumu

Tunç, Gezi tutuklusu, TİP milletvekili avukat Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı vermesiyle ilgili olarak, "İkinci bir ihlal kararı söz konusu oldu. Gerekçeli karar henüz açıklanmadı. Açıklandığında ilgili mahkemeler, ilgili süreçlerde kararlarını vereceklerdir. Beraber onu bekleyeceğiz" dedi. 

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu...

Tunç; Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne sebep olması hakkında da şunları söyledi: "Adli tıptan rapor geldi. Araç sürücüsünün asli kusurlu, kuryenin tali kusurlu olduğu yönünde rapor geldi. Üçüncü rapor oldu bu, adli tıptan gelen ikinci rapor oldu. Bu raporlar çerçevesinde dava açılacaktır ve soruşturma devam edecektir. Şüpheniz olmasın. Burada vatandaşımızın hakkını, hukukunu yargımız koruyacaktır. Vatandaşımızın hakkının korunmadığı yönündeki eleştirilere katılmıyoruz. Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Elbetteki yargımız en doğru kararı verecektir. Bilirkişi raporu çerçevesi içinde birkaç güne iddianame hazırlanacaktır. Tahmin ediyoruz ki yakın zamanda ilgili şahıs da yurt dışından gelip ifadesini verecektir. Dışişleri Bakanlığımızın görüşmeleri söz konusu oldu. Yakın zamanda bu süreç gerçekleşecek." 

 

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