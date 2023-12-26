BIST 7.282
DOLAR 29,33
EURO 32,31
ALTIN 1.943,64
HABER /  GÜNCEL

Kızıl Goncalar'ın 28 Şubat sahnesi olay oldu! En ilginç yorum Özgür Demirtaş'tan geldi

Kızıl Goncalar'ın 28 Şubat sahnesi olay oldu! En ilginç yorum Özgür Demirtaş'tan geldi

FOX'un olaylı dizisi Kızıl Goncalar dün akşam 2. bölümü ile ekrana geldi. Sosyal medyanın da gündeminden düşmeyen diziye 28 Şubat sahnesi damga vurdu. Dizinin olaylı sahnesi için en ilginç yorum Özgür Demirtaş'tan geldi.

Abone ol

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dün akşam yayımlanan bölümünde 28 Şubat sahnesiyle dikkat çeken Kızıl Goncalar dizisi hakkında "Bu dizinin muhakkak devam etmesi lazım" yorumunda bulundu.

FOX TV’de yayınlanan, başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yer aldığı, Faniler adlı hayali bir tarikatın hikâyesini anlatan Kızıl Goncalar ilk bölümü ile tarikatların hedefi haline gelmiş ve RTÜK inceleme başlatmıştı. Dizinin afişlerine de boyalı saldırı düzenlenmişti.

Mantık önermesi

Dizinin dün akşam yayınlanan 2. bölümüne “denklem sahnesi” damgasını vurdu. 

Beyaz tahtada Suavi’ye mantık önermesini konusunu anlatan Zeynep, kapalı kızların okutulmadığı zihniyete dikkat çekti. 

Dizide Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem karakterinin kızı olan Zeynep, kız çocuklarının okula gönderilmesini bir mantık önermesi ile ele aldı.

Tarikatın başındaki "Efendi Hazretleri" ile Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakterinin babasını canlandıran Suavi arasında kurduğu önerme sonunda her ikisi de birbirine denk çıktı.

"Olan hep kızlara oluyor. Ne farkınız var? Aynısınız”

Zeynep, daha sonra “Olan hep kızlara oluyor. Ne farkınız var? Aynısınız” diyerek daha modern görünen Suavi’nin aslında tarikat şeyhiyle aynı zihniyette olduğunu ifade etti. Zeynep sahnenin ardından da odayı terk etti.

Zeynep'in hiç konuşmadan çok şey anlattığı bu sahne sosyal medyada gündem oldu.

Özgür Demirtaş: Herkes izlemeli

Dikkat çeken sahneye ilişkin bir değerlendirme de Ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi.

Demirtaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu sahne inanılmaz. Bu dizinin muhakkak devam etmesi lazım: Herkesin izlemesi lazım."

ÖNCEKİ HABERLER
Sultanbeyli’de apartman çatısı alev alev yandı
Sultanbeyli’de apartman çatısı alev alev yandı
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi 191 saat sürdü, 6 bin 968 sayfa tutanak tutuldu
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi 191 saat sürdü, 6 bin 968 sayfa tutanak tutuldu
Tosunların saldırısına uğrayan adam ölümden döndü
Tosunların saldırısına uğrayan adam ölümden döndü
Devlet Bahçeli'den 57 DEM Partili vekil için öneri Özgür Özel aklını aşına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek
Devlet Bahçeli'den 57 DEM Partili vekil için öneri Özgür Özel aklını aşına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek
Asgari ücret zammı için duyumum dedi Destici  rakam verdi! Yüzde yüz çıkışı
Asgari ücret zammı için duyumum dedi Destici  rakam verdi! Yüzde yüz çıkışı
Ağrı dondu, araçlar battaniye ile korundu
Ağrı dondu, araçlar battaniye ile korundu
Beşiktaş ligin ilk yarısında istikrarı sağlayamadı, 15 puan geride kaldı
Beşiktaş ligin ilk yarısında istikrarı sağlayamadı, 15 puan geride kaldı
Arkadaşını ziyarete giden genç yoğun bakımlık oldu
Arkadaşını ziyarete giden genç yoğun bakımlık oldu
Merkez Bankası açıkladı! Reel Kesim Güven Endeksi geriledi
Merkez Bankası açıkladı! Reel Kesim Güven Endeksi geriledi
Reyhan binbir derde deva oluyor, işte şaşırtan faydaları
Reyhan binbir derde deva oluyor, işte şaşırtan faydaları
Hastaneden ellerinde kelepçelerle kaçan şahıs saklandığı evin camında asılı kaldı
Hastaneden ellerinde kelepçelerle kaçan şahıs saklandığı evin camında asılı kaldı
İstanbul'da ilçeden ilçeye kira göçü başladı! İlk sırada neresi var?
İstanbul'da ilçeden ilçeye kira göçü başladı! İlk sırada neresi var?