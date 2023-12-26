BIST 7.288
DOLAR 29,33
EURO 32,32
ALTIN 1.944,54
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arkadaşını ziyarete giden genç yoğun bakımlık oldu

Arkadaşını ziyarete giden genç yoğun bakımlık oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Abone ol

Bünyamin K. (17), arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Mahmudiye Mahallesi 30. Mobilya Sokağı'nda faaliyet gösteren fabrikaya geldi.

Fabrikada, fark edemediği ikinci kat seviyesindeki asansör boşluğundan düşen genç yaralandı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Reyhan binbir derde deva oluyor, işte şaşırtan faydaları
Reyhan binbir derde deva oluyor, işte şaşırtan faydaları
Hastaneden ellerinde kelepçelerle kaçan şahıs saklandığı evin camında asılı kaldı
Hastaneden ellerinde kelepçelerle kaçan şahıs saklandığı evin camında asılı kaldı
İstanbul'da ilçeden ilçeye kira göçü başladı! İlk sırada neresi var?
İstanbul'da ilçeden ilçeye kira göçü başladı! İlk sırada neresi var?
İşçilerin maaşlarına yüzde 120 zam! 6 aylık süreyi kapsıyor
İşçilerin maaşlarına yüzde 120 zam! 6 aylık süreyi kapsıyor
Kış sofralarının vazgeçilmezi ıspanağın zorlu hasadı başladı
Kış sofralarının vazgeçilmezi ıspanağın zorlu hasadı başladı
TFF, 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 3 hakem listeden çıkarıldı
TFF, 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 3 hakem listeden çıkarıldı
Samsun açıklarında deprem Kandilli şiddetini duyurdu
Samsun açıklarında deprem Kandilli şiddetini duyurdu
Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'dan haber var! Son durumu nasıl?
Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan'dan haber var! Son durumu nasıl?
Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a 25'e milyon dolar
Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a 25'e milyon dolar
Veyis Ateş'in acı günü: Annesi hayatını kaybetti
Veyis Ateş'in acı günü: Annesi hayatını kaybetti
Frenleri boşalan minibüs köprü korkuluklarını kırarak çaya uçtu
Frenleri boşalan minibüs köprü korkuluklarını kırarak çaya uçtu
Dumandan etkilenen ev sahibi hastanede hayatını kaybetti
Dumandan etkilenen ev sahibi hastanede hayatını kaybetti