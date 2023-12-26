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Hastaneden ellerinde kelepçelerle kaçan şahıs saklandığı evin camında asılı kaldı

Hastaneden ellerinde kelepçelerle kaçan şahıs saklandığı evin camında asılı kaldı

Pendik’te elleri kelepçeli halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs bir eve saklandı. Ev sahibinin polise ihbarı üzerine şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalışırken, polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla camda asılı kaldı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre elleri kelepçeli bir halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs Batı Mahallesinde bir eve saklandı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalıştı. Polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla şahıs evin camında asılı kaldı. Bina sakinlerinden biri balkon demirinden tutunan şahsa ellerini bırakması için sopayla vurdu. Olayı gören mahalleli sokağa döküldü. Kelepçesi açılan şahıs bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Mahalle sakinleri tenteden aldıkları şahsı polis ekiplerine teslim etti.
O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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