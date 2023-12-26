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İşçilerin maaşlarına yüzde 120 zam! 6 aylık süreyi kapsıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İşçilerin maaşlarına yüzde 120 zam! 6 aylık süreyi kapsıyor

 Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, belediye ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında, belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşına yüzde 120 zam yapıldı.

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Şarkışla Belediyesinde gerçekleştirilen törende, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı Hizmeti Sendikası Şube Başkanı Nihat Şimşek arasında sözleşme imzalandı.

Oğuz, yapılan zammın her iki tarafı da mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan sözleşme neticesinde 15 bin 500 lira olan 2 çocuklu bir ailenin reisinin alacağı ücret, yüzde 120 artışla 33 bin liraya denk geliyor. Bu rakam, 6 aylık süreyi kapsamakta, ikinci altı ayda ve 2025'te memurlara uygulanacak zam ne kadar ise bu, işçilerimizin maaşına yansıtılacak.

Buradaki amacımız enflasyona çalışanımızı ezdirmemek. Çalışanımızı mutlu ederek onları motive etmek. Çünkü arkadaşlarımız aldıkları paranın her kuruşunu hak ediyor. Bugüne kadar hak ettikleri ücret ne ise hep onu hedefledik. Sözleşmemiz hayırlı olsun."

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