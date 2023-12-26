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TFF, 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 3 hakem listeden çıkarıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TFF, 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 3 hakem listeden çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu yeni yılda FIFA kokartı taşıyacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz sezon FIFA kokartı taşıyan 3 hakem listeden çıkarıldı, yerlerine Zorbay Küçük, Kadir Sağlam ve Bahattin Şimşek geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. FIFA hakem listesinde elit kategoride sadece Halil Umut Meler yer aldı. 

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz listeye eklendi.

3 hakem listeden çıkarıldı

Daha önce 1. kategoride bulunan Abdulkadir Bitigen, 2. kategoriye geriledi. Ali Palabıyık, Yaşar Kemal Uğurlu ve Erkan Özdamar, FIFA listesinden çıkartıldı. 

2024 yılında FIFA kokartını taşıyacak hakemler şunlar:

FIFA hakemi: Halil Umut Meler, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek, Melis Özçiğdem, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş Pakkan, Melek Dakan

FIFA yardımcı hakemi: Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Arzu Görgün, Merve Turan

FIFA Video Yardımcı Hakem: Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gençerler, Mustafa İlker Coşkun, Erkan Engin

FIFA Futsal Hakemi: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak

FIFA Plaj Futbolu Hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, İdris Yavuz

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