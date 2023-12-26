Hande Erçel'in son hali olay! Yeni imajı yüzünden hayranları ikiye bölündü: Bakın kime benzetildi
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Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.
Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.
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İkili tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçirmişti.
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30 yaşındaki Erçel, son olarak 31.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.
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Erçel, yıllardır aynı şekilde kullandığı kahverengi saçlarını kızıl tonlarına boyattı.
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