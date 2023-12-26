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Hande Erçel'in son hali olay! Yeni imajı yüzünden hayranları ikiye bölündü: Bakın kime benzetildi

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Hande Erçel'in son hali olay! Yeni imajı yüzünden hayranları ikiye bölündü: Bakın kime benzetildi

Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.

Hande Erçel'in son hali olay! Yeni imajı yüzünden hayranları ikiye bölündü: Bakın kime benzetildi

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

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Hande Erçel'in son hali olay! Yeni imajı yüzünden hayranları ikiye bölündü: Bakın kime benzetildi

İkili tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçirmişti.

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Hande Erçel'in son hali olay! Yeni imajı yüzünden hayranları ikiye bölündü: Bakın kime benzetildi

30 yaşındaki Erçel, son olarak 31.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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Hande Erçel'in son hali olay! Yeni imajı yüzünden hayranları ikiye bölündü: Bakın kime benzetildi

Erçel, yıllardır aynı şekilde kullandığı kahverengi saçlarını kızıl tonlarına boyattı.

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