Devlet Bahçeli'den 57 DEM Partili vekil için öneri Özgür Özel aklını aşına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili vekillerin maaşının kesilip şehit ailelerine bağlanmasını önerdi. Bugünkü CHP'nin DEM Parti kadar tehdit haline geldiğini söyleyen Bahçeli, "Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs eğer aklını başını almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir. CHP işgal edilmiş Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir. " dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına dün tamamlanan 2024 bükçe görüşmeleri için partisinin milletvekillerine teşekkür konuşması yaparak başlayan Bahçeli'nin gündeminde Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırısı vardı.

"Menfur operasyon devrede"

Türkiye'nin itibarına, istikrarlı yönetime gölge düşürmek için terör kartını devreye soktuklarını belirten Bahçeli, "Türkiye'nin hızını yavaşlatmak milli birlik ve beraberliğini yaralamak için menfur operasyon devrededir. Bu amaçla CHP'nin DEM'lenmesi amaçlanmıştır." dedi.

"Meclis'te terörist istemiyoruz"

"Göstere göstere terörizme güzelleme yapılıyor" diyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: Dişimizi sıkıyoruz sabır diyoruz. Ne var ki estirilen tahrik kampanyası soğukkanlı duruşumuzu gittikçe sarsıyor. TBMM, teröristlerin aklanma, paklanma, barınma, sığınma ve meydan okuma mekanı değildir. Aksini iddia eden kim varsa hasmımızdır, vatan hainidir. MHP'nin açık çağrısı şudur. Biz Meclis'te terörist istemiyoruz, düşman istemiyoruz, katil istemiyoruz. canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz."

Bahçeli'den dört öneri

Sözde Kürdistan havariliğinden vazgeçmeyen, devlete düşman kesilen partilerin cumhuriyeti kuran TBMM'de bulunmasının millete karşı en aşağılayıcı muamele olduğunu söyleyen Bahçeli, bu duruma karşı 4 önerisini kamuoyu ile paylaştı:

"İlk önerim DEM Partisi 57 milletvekilinin maaşlarının kesilip derhal terörle mücadeleye ve şehit ailelerine verilsin.

İkinci önerim teröre yardım yataklık yapan suçu sabit olan sözde vekillerin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyaların karara bağlanarak acilen mahkemeye çıkarılmasıdır.

Üçüncü önerim yeni anasaya sürecinde anayasa mahkemesinin statüsünün radikal şekilde yapılandırılması ya da kapatılmasıdır.

Dördüncü önerim kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeni baştan çizilmesidir."

Can Atalay tartışmasına değinen Bahçeli, AYM'nin bu konudaki tavrına dikkat çekerek AYM başkanı Zühtü Arslan'ı sert sözlerle eleştirdi:

Bay Zühtü, senin kumandan kimin elindedir?

"Mahkum Can Atalay dosyasını acilen inceleyip hak ihlali kararı verilmesinin izahını nasıl yapacaklardır. Bu mızrağı nasıl yorumlayalım. Kulak veriniz, onların kanları ve destekçileri aramızda dolaşıyor. Adaletin onurunu sahiplenmeyeceksiniz. Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz diyen Bay Zühtü, senin kumandan kimin elindedir?

Terör saldırısına karşı ortam bildiriye imza atmayan CHP'yi yaylım ateşine tutan Bahçeli'nin hedefide Özgür Özel vardı:

"Bugünkü CHP, DEM Parti kadar güvenlik tehdididir"

"DEM ve CHP haricinde 4 siyasi partiye metne imza koyarak milletin ve devletin iradesine ses olmuştur. Sormak lazım ki CHP bu metnin neresini beğenmedi, DEM'in siyasi kolu olmayı nasıl hazmetti.

CHP yönetimi Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına geçmiştir. Özgür Özel zıvanadan çıkmış, zırzop siyaseti ile bindiği dalı kesmeye başlamıştır. Bölücülük narkozu ile uyuşturulduğu ortadır. Ortak bildiriye imza atmayarak şehitlerimizin kemiğini sızlatan bugünkü CHP, DEM Parti kadar güvenlik tehdididir. Sayın Güler'den Meclis'i bilgilendirmesini isteyen zihniyet şuursuz ve çamurdur. Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir. Terörün hedeflerine asla müsaade etmeyeceğiz” diyen bu teslimiyetçi ve mandacı siyaset modelinin, bir bakıma bölücü teröre ilik nakli, kalp masajı yapan acil servis birimine dönüştüğü de ortadadır. Bu tablo büyük risktir. CHP Genel Başkanı'nın Milli Savunma Bakanı'mıza saldırması alçaklıktır. Üst perdeden konuşan özelleşmiş esir zihniyet kaç kişinin aklını başına getirdi de böyle konuşmaktadır. Akıl olsa zaten böyle konuşamaz. Kahramanlarımıza dil uzatanların dilinin, parmak sallayanların da parmağının hesabını sorar bedelini misli ile ödetiriz. Bunların alayının aklını alırım. Milli savunma bakanımızın, komutanlarımızın ve askerimizin sonuna kadar arkasındayız. 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmayan şahısla ilgili gereği yapılmıştır. Üç kuruşluk aklı ile beş kuruşluk konulma yapan Özel'in gittiği yol yol değildir.

Yerel seçim mesajı

Önümüzdeki seçimler terörün yedeğinde olanlarla Türkiye yanında duranlar arasında geçecektir. İnanıyorum ki 14-28 Mayıs seçimlerinde cumhur ittifakı muvakkiyetinin aynısı 31 Mart'ta da sergilenecektir. 2024'ün kazananı yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır."