BIST 7.282
DOLAR 29,33
EURO 32,31
ALTIN 1.943,64
HABER /  GÜNCEL

Tosunların saldırısına uğrayan adam ölümden döndü

Tosunların saldırısına uğrayan adam ölümden döndü

Muş’un Malazgirt ilçesinde tosunların saldırısına uğrayan adamın kaburgaları kırıldı, kafasına 15 dikiş atıldı.

Abone ol

İlçenin Hasanpaşa köyünde hayvancılık ile geçimini sağlayan Sıdık Biral, ahırındaki hayvanları köyün içindeki çeşmeye sulamaya götürdüğü sırada tosunların saldırısına uğradı. Tosunların darbeleriyle yere yığılan ve köylüler tarafından tosunların ayaklarının altından çıkarılan Sıdık Biral, ambulansla Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede kaburgaları kırıldığı belirlenen Biral’ın kafasına ise 15 dikiş atıldı.

Tosların saldırısında ölümden dönen Sıddık Biral, hayvanlarını sulamak için köyün içindeki çeşmeye götürdüğünü belirterek, “Tam su içecekleri yere geldiğim zaman, tosunların saldırısına uğradım. Feryatlarıma köylüler yetişti. Köylüler olmasa ölecektim” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den 57 DEM Partili vekil için öneri Özgür Özel aklını aşına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek
Devlet Bahçeli'den 57 DEM Partili vekil için öneri Özgür Özel aklını aşına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek
Asgari ücret zammı için duyumum dedi Destici  rakam verdi! Yüzde yüz çıkışı
Asgari ücret zammı için duyumum dedi Destici  rakam verdi! Yüzde yüz çıkışı
Ağrı dondu, araçlar battaniye ile korundu
Ağrı dondu, araçlar battaniye ile korundu
Beşiktaş ligin ilk yarısında istikrarı sağlayamadı, 15 puan geride kaldı
Beşiktaş ligin ilk yarısında istikrarı sağlayamadı, 15 puan geride kaldı
Arkadaşını ziyarete giden genç yoğun bakımlık oldu
Arkadaşını ziyarete giden genç yoğun bakımlık oldu
Merkez Bankası açıkladı! Reel Kesim Güven Endeksi geriledi
Merkez Bankası açıkladı! Reel Kesim Güven Endeksi geriledi
Reyhan binbir derde deva oluyor, işte şaşırtan faydaları
Reyhan binbir derde deva oluyor, işte şaşırtan faydaları
Hastaneden ellerinde kelepçelerle kaçan şahıs saklandığı evin camında asılı kaldı
Hastaneden ellerinde kelepçelerle kaçan şahıs saklandığı evin camında asılı kaldı
İstanbul'da ilçeden ilçeye kira göçü başladı! İlk sırada neresi var?
İstanbul'da ilçeden ilçeye kira göçü başladı! İlk sırada neresi var?
İşçilerin maaşlarına yüzde 120 zam! 6 aylık süreyi kapsıyor
İşçilerin maaşlarına yüzde 120 zam! 6 aylık süreyi kapsıyor
Kış sofralarının vazgeçilmezi ıspanağın zorlu hasadı başladı
Kış sofralarının vazgeçilmezi ıspanağın zorlu hasadı başladı
TFF, 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 3 hakem listeden çıkarıldı
TFF, 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 3 hakem listeden çıkarıldı