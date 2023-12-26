Fırtına direkleri devirdi, köylerde enerji kesintisi yaşandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde fırtına nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi sonucu köylerde enerji kesintisi yaşandı.

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Kar yağışının etkili olduğu ilçeye bağlı köylerde fırtına nedeniyle de elektrik direkleri devrildi.



Devrilen direklerin kaldırılması için Enerjisa ekipleri çalışma başlatırken, 18 köyde enerji kesintisi yaşandı. Ekiplerin hummalı çalışmalarıyla 10 köye enerji yeniden sağlanırken 8 köy için çalışmalar devam ediyor

Öte yandan, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Eflani Belediyesi ekipleri de ulaşımın açık tutulması için çalışmalarını yürütüyor.