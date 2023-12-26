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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 18 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 18 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.

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