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Ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi, tartışma yeniden alevlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi, tartışma yeniden alevlendi

BURSA'da ortaya çıkan 1. yüzyıla ait ceylan derisinden papirüs üzerine Aramice yazılı İncil için önce eksper gönderip ardından da alışveriş için buluşan 6 tarihi eser kaçakçısı, Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile yakalandı.

Ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi, tartışma yeniden alevlendi

Bursa'da jandarma tarafından ele geçirilen 26 sayfalık ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi eser, Hz. İsa'nın havarilerinden Barnabas'ın kaleme aldığı 'kayıp' İncil'in nerede olduğu tartışmasını yeniden alevlendirdi.

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Ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi, tartışma yeniden alevlendi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da görevli polis memuru Abdurrahman A.'nın elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki el yazması kitabı Bursa'da bir araya geleceği tarihi eser kaçakçılarına satacağı bilgisini alan Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı takibe aldı. 

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Ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi, tartışma yeniden alevlendi

 10 milyon dolar değer biçildi

Bursa'da el yazması kitabı satın alacak kişi tarafından gönderilen eksperler kitabı inceledikten sonra İncil'e 10 milyon dolar değer biçti. Manisa ve İstanbul'dan geldikleri öğrenilen 6 tarihi eser kaçakçısı kitabı almak için bir kafede pazarlığa oturduklarında jandarma operasyonu ile kıskıvrak yakalandılar.

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Ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi, tartışma yeniden alevlendi

Birinci yüzyıl dönemine ait ceylan derisinden papirüs üzerine Aramice yazılı İncil'in üzerinde 'Hazreti İsa' figürleri olduğu belirtildi.

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