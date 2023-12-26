Ceylan derisine yazılı 2 bin yıllık İncil ele geçirildi, tartışma yeniden alevlendi

10 milyon dolar değer biçildi

Bursa'da el yazması kitabı satın alacak kişi tarafından gönderilen eksperler kitabı inceledikten sonra İncil'e 10 milyon dolar değer biçti. Manisa ve İstanbul'dan geldikleri öğrenilen 6 tarihi eser kaçakçısı kitabı almak için bir kafede pazarlığa oturduklarında jandarma operasyonu ile kıskıvrak yakalandılar.