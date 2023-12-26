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Kırmızı ışıkta duran mandalina yüklü kamyona tır çarptı

Kırmızı ışıkta duran mandalina yüklü kamyona tır çarptı

Antalya'da ışıkta duran kamyona, tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve tırın hurdaya döndüğü kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Tır sürücüsü hurdaya dönen araç içerisinden itfaiye ekiplerince sapasağlam çıkarılırken, tırın arkadan çarptığı kamyondan çarpmanın şiddetiyle yola mandalinalar saçıldı.

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Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda dün gece yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Gürcan Soner Dalkıran’ın kullandığı 33 SP 708 plaka, 33 SP 709 dorse plakalı tır, Kızılağaç ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Erbey’in kullandığı 33 ADG 870 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, trafik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından hurdaya dönen tır içerisinden çıkarılan tır sürücüsü ve arkadan çarptığı kamyonun sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı kontrolün ardından önemli bir şeylerinin olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
Öte yandan, kırmızı ışıkta beklediğini belirten kamyon sürücüsü, bir anda tırın arkadan kendi aracına çarptığını, büyük ihtimalle kazanın tır sürücüsünün direksiyon başında uyumasından kaynaklandığını söyledi.

Mandalinalar yola savruldu
Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kasasında bulunan mandalinalar yola savrulurken, Kızılağaç kavşağında Alanya-Manavgat istikametine kapanan yol, kamyonun yolun sağ şeridine çekilmesinin ardından açıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tırın yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin yolu temizlemelerinin ardından trafik akışı normale döndü.

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